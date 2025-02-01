El Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG advierte que la Zona Metropolitana de Guadalajara registrará temperaturas por encima de su promedio mensual en los próximos días, debido a una masa de aire seco que mantiene cielos despejados y baja nubosidad.

El organismo explica que la temperatura media máxima para la ciudad es de 32.5 grados Centígrados, pero se prevén valores superiores para los próximos cuatro días.

Por lo tanto, alerta que la combinación de calor, evaporación y ausencia de nubes incrementa el riesgo de incendios.

En municipios como San Cristóbal de la Barranca y Ejutla ya se han alcanzado casi los 40 grados centígrados.