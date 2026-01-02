Los contribuyentes de Tonalá que este viernes acudieron muy temprano a las recaudadoras a pagar su impuesto predial fueron sorprendidos por la alerta sísmica y una evacuación preventiva que duró unos cuantos minutos, explica el Jefe de Gabinete, Carlos Martínez Maguey.

“Fíjate la gente desde las siete de la mañana ya estaba pagando aquí en la unidad Morelos del centro de Tonalá y efectivamente tuvimos este registro poquito antes de las ocho de la mañana, el anuncio, el aviso en los teléfonos de una alerta de sismo y por lo mismo se activó el protocolo en el que se sacó a la gente, se retiró a la gente”.

En Jalisco el sismo de 6.5 de Guerrero, el cual por cierto lleva 151 réplicas, se sintió muy leve en municipios como Sayula, Tuxpan, Zapotiltic, Tamazula, Zapotlán el Grande, Atoyac, Mazamitla, Gómez Farías, Tecalitlán, Zapotitlán de Vadillo, Concepción de Buenos Aires, Quitupan, Tonila y La Manzanilla de la Paz. (Por Gricelda Torres Zambrano)