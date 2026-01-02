La alerta del sismo de 6.5 grados que se registró en Guerrero obligó a la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque a revisar cada uno de los edificios públicos y turísticos como el Parián, sin que se registraran afectaciones, explica su director, Luis Enrique Mederos Flores.

“Continuamos revisando lo que es también El Parián, la presidencia municipal, los edificios que tenemos en el municipio donde podemos tener una falla estructura, El Refugio, Teléfonos de México y quiero decirte que hasta el momento estamos sin ningún problema!”.

Por protocolo, en cuestión de minutos fueran evacuadas 254 personas de la clínica 54 y 170 de la 39 del Seguro Social. (Por Gricelda Torres Zambrano)