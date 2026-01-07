El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción emitió el acuerdo de evaluación de los 30 perfiles registrados para la elección de la nueva persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Entre los aspirantes evaluados destacan Ricardo Sánchez Beruben, excoordinador general de Seguridad y actualmente funcionario de la Secretaría de Mujeres del Gobierno Federal; Tatiana Esther Anaya, consejera jurídica del Ejecutivo estatal y exconsejera de la Judicatura; así como Gustavo González Hernández, integrante de la Fiscalía General de la República.

El informe será remitido al gobernador Pablo Lemus, quien deberá proponer una terna al Congreso del Estado de Jalisco.

El Legislativo tendrá como plazo máximo el 20 de enero para votar la designación. (Por Marck Hernández)