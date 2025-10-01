El Sistema Cutzamala arrancó el año con un nivel de llenado del 90 por ciento, informa la Comisión Nacional del Agua.

La presa Valle de Bravo registra el mayor almacenamiento, con más del 93 por ciento de su capacidad, seguida de Villa Victoria y El Bosque, ambas por encima del 86 por ciento.

En conjunto, el sistema se mantiene en niveles no observados de forma sostenida en años recientes.