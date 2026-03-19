Tras la confirmación de una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso de Diego “N”, expresidente municipal de Tequila, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, el presidente del Poder Judicial en Jalisco, José Luis Álvarez, explicó que esta medida únicamente tiene como objetivo determinar la legalidad de la vinculación; sin embargo, Diego “N” continuará detenido y en calidad de imputado.

“Cuando hay un amparo contra una vinculación, el juez de distrito determina que se termina la etapa intermedia, no remitas el caso a juicio, pero no significa modificar el procedimiento; simplemente permite que el juez de distrito resuelva sobre la legalidad de la vinculación de manera previa a que envíes ese caso a juicio, pero no es modificar”.

Tras la detención de Diego “N” en Tequila, al exalcalde se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva, la cual se mantendrá mientras dure el proceso en su contra. (Por Gustavo Cárdenas)