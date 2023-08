La mexicana Alejandra Valencia tiró la mitad de sus flechas en la zona de diez puntos que le sirvieron para colocarse en el primer lugar de la fase de clasificación del Campeonato Mundial de tiro con arco que inició este martes en Berlín, Alemania y comentó.

“La verdad me siento feliz por el resultado porque la verdad no me lo esperaba, no estaba concentrada en eso y estaba más que nada enfocada en mi técnica y en entender el aire y cuando cayó el primer logro fue como ah! pero no estaba pendiente de contra quien iba, ni cuantos puntos, ni de si iba empatada, perdiendo más que nada estaba concentrada en lo que estaba haciendo yo”.

Ale consiguió el mejor puntaje de la fase clasificatoria y avanza directo a la tercera ronda de eliminación tras imponerse tres arqueras de Corea del Sur

(Por Manuel Trujillo Soriano)