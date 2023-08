A pesar del anuncio de la gasera Z Gas del cierre de sus canales de comunicación y que dejaron de prestar servicio desde el 17 de julio pasado, argumentando “causas de fuerza mayor”, hasta el momento la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor no ha recibido quejas de clientes por incumplimientos, informó la dependencia federal.

Consumidores denunciaron que en los números de la empresa no hay atención a clientes o a las peticiones de surtido. A pesar de ello, esta mañana se detectó a unidades de la compañía transportando cilindros de gas y con el sistema de perifoneo activado.

Gas Zeta fue fundada en 1946 y la empresa aglutina 50 por ciento del mercado gasero en Jalisco. Hasta el momento no se ha informado los motivos para la suspensión del servicio de la empresa, aunque se ha atribuido a un conflicto legal entre los accionistas mayoritarios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)