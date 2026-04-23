El contraalmirante Fernando “N”, acusado en México de participar en una red de huachicol fiscal, fue ingresado al sistema penitenciario de Argentina con clasificación de “alto riesgo”.

El detenido fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad en el marco de un proceso de extradición autorizado por un juez.

El procedimiento contó con la participación de fuerzas federales argentinas para garantizar el resguardo durante su traslado, mientras se define su situación legal.