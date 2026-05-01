Una explosión seguida de incendio se registró en la planta Hidros II de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.

El incidente habría ocurrido durante trabajos de soldadura en un área que no fue drenada adecuadamente.

Petróleos Mexicanos indicó que el fuego se originó en la torre de enfriamiento y ya fue controlado, sin representar riesgo para la población.

El saldo es de seis personas lesionadas con quemaduras, entre ellas trabajadores de la empresa y de una contratista.