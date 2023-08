Debido al aviso de riesgo sanitario emitido por Cofepris para prohibir trabajar a médicos especialistas en tratamientos estéticos en perjuicio de los egresados de al menos dos instituciones de estudios superiores, el diputado morenista Alejandro Carvajal, pide la intervención del presidente de la República para poner en orden a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios.

“En México todavía hay presunta corrupción en algunas instituciones, esperemos que en este caso no, y sabemos con el tema de cirugía plástica y cirugía estética, hay muchos intereses escondidos. Esperemos que no haya un interés económico para bloquear a algunos y dejar pasar a otros, es decir, que unos ganen y otros pierdan por intereses económicos. Se que el presidente no está enterado de esto, pero lo vamos a enterar y tenemos que defender a toda la gente que de manera legítima trata de solventar su vida y su familia”.

Al mismo tiempo, Carvajal Hidalgo hace un enérgico llamado a Cofepris para que explique las razones por las cuales tomó esta determinación, ofrezca una disculpa pública y revoque la alerta. (Por Arturo García Caudillo)