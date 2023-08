Como el único representante del futbol mexicano que queda con vida en la Leagues Cup, el técnico del Monterrey, Fernando Ortiz, dice estar consciente de que todo el país está detrás de los Rayados que buscan su boleto a la final.

“Nosotros sabíamos que al salir de Monterrey y venir a enfrentar a todos los equipos de la MLS llevaba una responsabilidad extra en lo deportivo no esquivamos nunca la realidad respecto a esa rivalidad de competencia deportiva, los chicos también en tienden la situación no es para dejar de lado pero si saben que hoy todo un país está detrás de Monterrey para que pueda pasar a la final”.

Monterrey enfrentará este martes al Nashville en semifinales en busca de una victoria que lo coloque en la pelea por el titulo del Torneo.

Y contrario a lo que muchos piensan, Philadephia será un rival muy peligroso para el Inter Miami, este martes en semifinales, señala su entrenador, Gerardo Martino.

“Philadeplhia más allá del cambio de futbolistas tiene su forma tiene sus ideas, ha sido finalista el año pasado, tenía el partido bastante controlado para ser campeón y lo terminó perdiendo pero bueno es un partido de semifinales entendemos que la localía no deja de ser fuerte y que ellos la tengan lo hace aún más fuerte pero nosotros también tenemos nuestras aspiraciones de llegar a la final”

Indicó el “Tata” que repetirá la misma alineación que ha utilizado en los últimos encuentros, es decir, Lionel Messi y diez más.

(Por Manuel Trujillo Soriano)