El regidor de Morena en Guadalajara, José María Martínez, le exige a la alcaldesa Verónica Delgadillo, que le informe de manera oficial al Cabildo sobre el proyecto de reubicación del conjunto escultórico Las Tres Gracias y su costo.

“Lo que ya es un hecho, que todos somos testigos, es que ya hay una remoción sin autorización del propio cabildo, sin información para la gente de cuál es el costo que nos está representando y tampoco sin seguridad y certeza del destino”.

“Chema” Martínez señala que ante la falta de información, no tiene la certeza si Las Tres Gracias se instalarán en definitiva en la Plaza de la República, la cual es remodelada con un costo de 130 millones de pesos del presupuesto estatal y municipal.

Reprocha la opacidad del Ayuntamiento de Guadalajara en el tema. (Por Gricelda Torres Zambrano)