A dos meses del inicio del Mundial de Futbol, Jalisco se mantiene como la entidad con mayor número de casos de sarampión a nivel nacional, de acuerdo con el reporte diario del Gobierno Federal.

La entidad acumula 5 mil 138 casos confirmados hasta el 8 de abril, pero desde el inicio del brote en agosto de 2025, se han registrado 5 mil 803 casos y tres defunciones.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica y acciones de control ante la persistencia de contagios en la entidad.