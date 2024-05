Afectados por la Sociedad Financiera Popular Proyecto Coincidir, que colapsó en 2018 y dejó sin ahorros a miles de personas, principalmente adultos mayores, acusan que un proceso que debió tomar seis meses según la ley, lleva cinco años atorado. Se trata de la liquidación de la empresa, que mientras no concluya, no puede devolver el dinero a los afectados.

En el caso de Jalisco habría cerca de 250 afectados a quienes dejaron sin pagos y quienes realizaron ahorros en promedio cercanos a 1.2 millones de pesos. Tan sólo en Jalisco el monto pendiente de pago asciende a 900 millones. El abogado de los afectados Arturo Corona Cardona expresó:

“La liquidación está en un limbo jurídico y toda la carga, tanto el comité que es este fideicomiso público, el Fondo de Protección, en la parte mercantil, la Comisión Nacional Bancaria, se lavan las manos y le dejan la responsabilidad jurídica a un liquidador”.

El actual liquidador, que es el tercero que existe de esta entidad financiera desaparecida, no tiene un domicilio ni nada que dé certeza, pero acusan que las autoridades tampoco ejercen acciones para que el problema se resuelva. (Por Héctor Escamilla Ramírez)