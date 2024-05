Nosotros anticipamos que habría violencia en el proceso electoral y el INE no hizo nada, aseguró la candidata de la coalición PRI, PAN PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, sobre las renuncias de funcionarios de casillas.

“Es responsabilidad del INE no haber puesto atención al tema de la inseguridad. Están más preocupados si se vestía de rosa o no la candidata de la oposición o si seguían asesinando a candidatos. Con 34 candidatos asesinados, obviamente la gente tiene miedo de estar ahí, eso es lo que ha provocado. Nosotros se los anticipamos hace meses, que había que hacer algo en estas regiones violentas y pues la verdad que no hicieron absolutamente nada y esa es la consecuencia”.

Y es que el INE informó que hay estados donde la gente ha renunciado a ser funcionario de casilla por el que riesgo y la violencia que se vive en diversas regiones. (Por Arturo García Caudillo)