La diputada local Yussara Canales González presentó un acuerdo para solicitar una auditoría especial al gobierno municipal de Puerto Vallarta, encabezado por Luis Ernesto Munguía González, ante posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La propuesta plantea que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Unidad de Vigilancia y el Órgano Interno de Control realicen una revisión exhaustiva del ejercicio del gasto.

“Vallarta no es caja chica de nadie, el dinero del pueblo se respeta. Y hoy, en Puerto Vallarta, es evidente que algo huele muy mal. Han cambiado el presupuesto una y otra y otra vez, y las finanzas están hechas un desastre. Mientras tanto, las calles siguen igual llenas de baches los problemas siguen ahí, no hay agua, no hay recolección de basura, pero si hay más gerentes hay un puñado de asesores que no sirven para nada y una nómina desbordada”.

La legisladora señaló posibles casos de nepotismo, conflictos de interés y gastos sin claridad en resultados, además de mencionar inconformidad social por deficiencias en servicios públicos.

El acuerdo también contempla exhortar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco para que investigue posibles hechos de corrupción. (Por Marck Hernández)