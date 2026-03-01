El Partido Revolucionario Institucional se abrirá a la sociedad y de ahí saldrán sus próximas candidaturas, así lo anunció el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“Hemos emitido una convocatoria, en el primer minuto del día de hoy, una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, respetando la norma electoral, las leyes, pero sobre todo, nuestros estatutos y el mandato de la ciudadanía, de abrir el partido de par en par. Aquí el que quiera defender a México será bienvenido en el PRI, sea priista o no sea priista”.

Al mismo tiempo, dio a conocer lo que bautizó como la Red Ciudadana para la Defensa de México, cuya coordinadora será la ex secretaria de Desarrollo Social, y ex Jefa del Gobierno capitalino, Rosario Robles. (Por Arturo García Caudillo)