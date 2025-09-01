La diputada local de Morena, Brenda Carrera, exigió al Congreso de Jalisco que incremente las penas por apología del delito, al considerar insuficiente el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales que contempla sanciones de 6 meses a 1 año de cárcel.

“Todavía puede recapacitar por este dictamen que nosotros pedimos a las compañeras y compañeros que integran esta comisión y que sabemos de la gravedad de lo que estamos hablando y sobre todo, en el estado de Jalisco que estamos en un estado de focos rojos. No podemos seguir normalizando que están desapareciendo a nuestras niñas, niños y estas son medidas que necesitamos tomar”.

La legisladora planteó penas de 2 a 4 años de prisión, además de multas superiores al millón de pesos, al insistir en que el contexto de violencia en el estado exige medidas más severas. (Por Marck Hernández)