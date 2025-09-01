Tras resaltar que nadie influye en su política de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró los resultados en once meses en esta materia, con 20 por ciento de reducción en delitos de alto impacto y 25 por ciento en homicidios.

“Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella, sólo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”.

Asimismo, al presentar su primer informe de gobierno, Sheinbaum Pardo aseguró que vamos bien y vamos a ir mejor.

“Amigas y amigos: vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra Patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días”. (Por Arturo García Caudillo)