Después de varios meses de no presentarse, este viernes, de nueva cuenta, un grupo de estudiantes se manifestó en el Centro Tapatío, frente al Congreso del Estado, parte de la campaña mundial Fridays for Future que busca hacer conciencia entre la clase política sobre el cambio climático y generar reformas para prevenirlo.

El grupo de 15 estudiantes portaba pancartas donde demandaban que las autoridades realicen reformas que inhiban las actividades que generen de gases de efecto invernadero.

Fridays for Future es una iniciativa creada por la activista sueca Greta Thunberg y varios viernes de 2021 hubo grupos numerosos de jóvenes manifestándose en el Centro, pero la iniciativa se fue apagando hasta hoy que lo retomaron los muchachos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)