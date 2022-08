La violencia en México demuestra que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal no está funcionando, sentenció en Guadalajara el sacerdote jesuita, Javier “Pato” Ávila, quien trabaja desde 1975 en la Sierra Tarahumara.

“Insistimos, reiteramos como ciudadanos, exigimos con todo respeto pero con toda seguridad y con la voz en alto, exigimos a nombre de muchas personas que se que se revise el modelo de seguridad en todo el país, porque no está funcionando, no vamos bien. Es un país invadido por la violencia y por la impunidad. Estamos padeciendo mucho la inseguridad y el miedo”.

En el Foro Magis del ITESO, que se realizó como parte de la Jornada por la paz, el sacerdote jesuita, coincidió en que la violencia que se vive en México no se resolverá con la militarización.

Insistió en que pese al dolor y las amenazas, los jesuitas no saldrán de la Sierra Tarahumara. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: @ITESO)