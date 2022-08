El INE no necesita refundarse o transformarse a fondo, y mucho menos desaparecer, aseguró, al participar de los Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, el consejero presidente Lorenzo Córdova.

“Más allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse, o peor aún, desaparecer. Tanto el INE como nuestro sistema electoral en su conjunto, pueden, como decía, mejorarse, pero para evitar un retroceso sería muy importante preservar los siguientes puntos: su autonomía constitucional, su carácter ciudadano, su servicio profesional electoral, su estructura nacional y distrital que le permite un despliegue territorial importantísimo, y su papel de custodia de administración del padrón electoral”.

De hecho, añadió, a partir de un diagnóstico serio y objetivo basado en datos ciertos, se puede afirmar que el sistema electoral mexicano funciona bien, aunque sin duda es mejorable. (Por Arturo García Caudillo)