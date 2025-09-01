Amigos y familiares de la artista plástica Francisca Arteaga Mendoza, ‘Frany’, se manifestaron este domingo en la Glorieta de las y los desaparecidos para exigir la localización de la joven, quien fue sustraída de una galería de arte en la colonia Revolución, en Guadalajara, el pasado 27 de agosto.

Los manifestantes denunciaron que no hay avances del caso a la fecha, por lo que pidieron a las autoridades intensificar su búsqueda y lograr su pronta localización.

Francisca tiene 35 años, es pintora, tatuadora y maestra de dibujo para niños en la galería donde fue raptada por sujetos armados a bordo de camionetas.