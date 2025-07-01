La Secretaría de Transporte publicó el pasado jueves 11 de septiembre un acuerdo en el periódico oficial del Estado en el que crea el Programa para el Reordenamiento, Reestructuración y Regularización del Sistema de Transporte Público en su modo de Taxi con sitio, cuya finalidad central es “recuperar la rectoría y el orden” de los autos de alquiler.

En el acuerdo publicado, la dependencia no fija los plazos en los que se tendrá que hacer la actualización del padrón de taxis y taxistas, pero lo que sí especifica es que habrá una renovación completa que dejará obsoletos los tarjetones emitidos por las pasadas administraciones bajo la regulación de la ley de movilidad que fue descontinuada en el 2022.