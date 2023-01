La banda británica Muse enloqueció a más de 15 mil personas que se dieron cita en la Arena VFG para disfrutar de su presentación la noche de este viernes.

A pesar de que el concierto estaba programado para las 9 de la noche, la agrupación también se vio afectada por el tráfico intenso de la carretera Guadalajara-Chapala y tuvieron que salir una hora más tarde, pero sus fans los esperaban ansiosos para cantar con ellos sus éxitos como “Will of the people”, “Psycho”, “Hysteria” y “Kill or be Killed” entre otras.

El escenario también fue sensación entre los asistentes, al utilizar fuego, serpentinas y un inflable gigante con movimiento.

Como ya se ha vuelto una costumbre, los muñecos de peluche también estuvieron presentes y el vocalista de la agrupación recibió y agradeció uno que llegó hasta sus manos.

Muse continuará su gira por nuestro país en la Ciudad de México. (Por Katia Plascencia Muciño)