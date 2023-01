Un incendio ocurrió esta madrugada en calles de la colonia El Vigía de Zapopan y provocó la muerte de un hombre de la tercera edad.

El siniestro se presentó en una finca de la calle Lienzo y Boulevard de los Charros. La víctima tenía movilidad limitada y no pudo salir a tiempo de la finca; sufrió una intoxicación luego que se quemó un colchón y una base en la habitación que ocupaba. Explica la emergencia el primer oficial Jorge Anguiano de Bomberos de Zapopan:

“Encontramos sobre una habitación, en una casa de dos niveles, una habitación de cuatro por cuatro con una persona en el interior lamentablemente ya occisa. Un familiar quien se percata del incendio lo trata de arrastrar pero por las condiciones del fuego no le permiten sacarlo.

Aunque la persona trató de ser reanimada por parte de los cuerpos de emergencia, sus esfuerzos no dieron resultado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)