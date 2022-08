Como “una ocurrencia” califica el exdirector operativo de la Secretaría de Vialidad, Felipe Prado Trejo, el carril BusBici de avenida Hidalgo y explica.

“El carril BusBici fue una ocurrencia por no querer realizar la obra como debe ser en este caso no debemos de mezclar nosotros los cuatro aspectos de movilidad el primero el más importante es el peatón, luego tenemos los ciclistas, después el transporte público colectivo y después el auto particular. El peatón y el ciclista no se mueven a la misma velocidad, por lo tanto no los podemos mezclar”.

El exdirector operativo de vialidad considera que meter el transporte urbano y la bicicleta en un solo carril es altamente riesgoso, sobre todo para el ciclista. (Por José Luis Jiménez Castro)