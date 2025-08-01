México registra una esperanza de vida promedio de 75.5 años, casi seis años por debajo del promedio de los países de la OCDE, de acuerdo con un nuevo informe del organismo.

El estudio advierte que solo el 78 por ciento de la población cuenta con cobertura de servicios básicos y que el país enfrenta altos niveles de mortalidad prevenible y tratable.

Aunque se reconocen avances en la reducción del consumo de tabaco y alcohol, persisten rezagos en vacunación infantil, detección oportuna de cáncer y disponibilidad de personal médico.

La inversión en salud representa el 5.9 por ciento del PIB, muy por debajo del promedio internacional.