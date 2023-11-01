El Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría en Guadalajara, conocido como “El Torito”, ofrecerá una cena especial de Nochebuena.

Las personas que no superen la prueba de alcoholimetría la noche del 24 y madrugada del 25 de diciembre podrán acceder a un menú que incluirá lomo mechado, espagueti y ponche, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Como parte del operativo Salvando Vidas, la Policía Vial mantiene siete módulos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En el primer fin de semana vacacional se realizaron más de siete mil pruebas, con 32 personas detenidas por alcoholimetría positiva.