La explosión de una camioneta que transportaba a los integrantes de una banda musical y pirotecnia para los festejos de la Virgen de Guadalupe, dejó seis personas lesionadas, tres de ellas graves, entre quienes figura un menor de edad, en la colonia Piedad de la Joya en León, Guanajuato.

Las víctimas se dirigían anoche en caravana al templo Soledad de las Joyas en una plataforma anclada a la camionera, cuando uno de los acompañantes prendió un cohete y las chispas cayeron sobre la pirotecnia.

El vehículo llevaba un altar religioso decorado, mientras los músicos tocaban a bordo del remolque.

Detrás de la camioneta iban hombres a caballo que resultaron ilesos.