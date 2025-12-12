A través de una llamada telefónica, la Presidenta Claudia Sheinbaum invitó al Papa Leon XIV a visitar México.
De acuerdo con una imagen compartida a través de redes sociales, en la conversación estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y Roberto Velasco Álvarez, titular de la Cancillería.
La mandataria informó que “en esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversó por teléfono con su santidad para invitarlo a visitar nuestro país”.
Sheinbaum compartió que el Santo Padre envió bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe.
Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México en llamada telefónica
A través de una llamada telefónica, la Presidenta Claudia Sheinbaum invitó al Papa Leon XIV a visitar México.