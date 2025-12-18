Esta tarde se registró una explosión en un polvorín ubicado en La Saucera, la zona permitida por la Secretaría de la Defensa Nacional para la elaboración de pirotecnia.

De manera preliminar se informa que hay dos personas lesionadas, Sofía Zoé Urban Gómez, de 10 años y Javier González, de 60 años de edad y trabajador del taller, quienes ya fueron trasladados a hospitales.

Al lugar localizado sobre la Avenida La Saucera, cerca de la Casa Ejidal, se trasladaron elementos de protección civil y bomberos del municipio de Tultepec y del gobierno del Estado de México, para atender la emergencia.