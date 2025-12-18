El INE aprobó el primer voto anticipado por internet en territorio nacional, exclusivo para personas en postración y sus cuidadoras en Coahuila, con identificación virtual como en el extranjero y a través de “foto viva”, tras rechazar un modelo inédito con acompañamiento de personal electoral y partidos políticos.

La votación anticipada será del 24 al 30 de mayo; previamente se deberá hacer la solicitud y será exclusiva para personas en situación de postración que no puedan acudir personalmente a la casilla el día de la jornada electoral, así como para las personas encargadas de su cuidado.