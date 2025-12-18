El INE aprobó el primer voto anticipado por internet en territorio nacional, exclusivo para personas en postración y sus cuidadoras en Coahuila, con identificación virtual como en el extranjero y a través de “foto viva”, tras rechazar un modelo inédito con acompañamiento de personal electoral y partidos políticos.
La votación anticipada será del 24 al 30 de mayo; previamente se deberá hacer la solicitud y será exclusiva para personas en situación de postración que no puedan acudir personalmente a la casilla el día de la jornada electoral, así como para las personas encargadas de su cuidado.
INE aprueba primer voto anticipado por internet en territorio nacional
El INE aprobó el primer voto anticipado por internet en territorio nacional, exclusivo para personas en postración y sus cuidadoras en Coahuila, con identificación virtual como en el extranjero y a través de “foto viva”, tras rechazar un modelo inédito con acompañamiento de personal electoral y partidos políticos.