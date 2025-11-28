Una explosión seguida de un incendio en el Centro Integral de Justicia Regional, ubicado en la carretera Las Palmas, dejó como saldo dos Personas Privadas de la Libertad (PPL) fallecidas y dos más con heridas leves.

El siniestro se registró anoche en el taller de reciclado del penal, donde las llamas se extendieron aproximadamente 40 metros cuadrados y alcanzaron también un taller de carpintería adyacente.

Brigadas internas de Protección Civil, con apoyo de bomberos y servicios médicos, sofocaron el fuego y, al ingresar al área afectada, localizaron los cuerpos sin vida de dos internos.

Otras dos PPL fueron atendidas en el área médica del centro sin requerir traslado hospitalario.

Las autoridades evacuaron a los internos del sector involucrado y notificaron a la Fiscalía del Estado para determinar las causas de la explosión.

El penal permanece con refuerzos de seguridad para mantener el orden. (Por Edgar Flores Maciel)