Aunque se les seguirá atendiendo, ya prácticamente estamos de salida y por ello ya se han levantado casi todos los bloqueos carreteros, asegura la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Hay que decir dos cosas: una, que las entregas, que los apoyos, se les dijo ahí, se harán directamente en cada uno de los estados, en los municipios, no a organizaciones, se hace directamente a cada uno de los beneficiarios de los programas, que se inscriben, etcétera. Entonces, digamos, con eso, acabaron ayer mismo los bloqueos. Creo que quedaban uno en Chihuahua, pero ya estamos, digamos, de salida, de este conflicto”.

Indica que la reunión de ayer fue para detallar fechas y lugares donde estarán las mesas de atención para programas de apoyo al campo, sobre seguridad en carreteras y en la Cámara de Diputados, sobre la Ley de Aguas. (Por Arturo García Caudillo)