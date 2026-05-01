La explosión registrada el pasado jueves en el centro de Amatitán apunta a que fue provocada por pirotecnia almacenada de manera irregular en un puesto callejero y no por una fuga en un tanque de gas LP.

El titular de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez, explicó que fragmentos desprendidos de un “torito” habrían originado el incendio, además de que en el lugar se detectó mayor cantidad de pólvora de la permitida.

“A reserva de que se está investigando, que es un proceso que aún está en investigación por parte de la Fiscalía, lo que sabemos a este momento es que parte de los proyectiles, de las partes desprendibles de este torito fueron los que generaron este incendio, sabemos que hay más pólvora involucrada, se habla de dos gruesas más que estaban almacenadas de manera irregular, y también la presencia de un tanque de gas LP que sufrió algunos daños, no tronó pero sí hubo un flamazo, insisto todavía está en investigación”.

De acuerdo con la información preliminar, el comerciante dedicado a la venta de salchipulpos presuntamente almacenaba más de los 10 kilogramos de pólvora permitidos, por lo que las autoridades analizan posibles omisiones tanto del municipio como del proveedor de la pirotecnia.

Sergio Ramírez reiteró que la explosión no se originó en el tanque de gas LP. (Por Edgar Flores Maciel)