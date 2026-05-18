El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se pronunció a favor de regular y restringir el uso de pirotecnia en las fiestas patronales de los 125 municipios del estado, tras la explosión ocurrida el pasado jueves en Amatitán, que deja hasta el momento tres fallecidos.

El mandatario estatal recordó que durante su administración en Zapopan impulsó medidas para controlar el uso y horarios de la pirotecnia en celebraciones religiosas y consideró necesario aplicar una regulación similar a nivel estatal.

“Miren yo creo, ustedes lo recordarán en Zapopan que fue una de mis primeras polémicas, porque yo regulé en aquel tiempo el uso de pirotecnia en fiestas patronales del municipio, lo recordarán, en el uso y en los horarios que se tenían establecidos (…) Yo creo que es algo que forzosamente debe de suceder. Yo no creo que la debamos de prohibir porque también son usos y costumbres en toda la República mexicana, pero me pronuncio absolutamente por regular y restringir el uso de pirotecnia”.

Las declaraciones surgieron luego de que las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco apuntaran a que la explosión en Amatitán se originó por pólvora almacenada de manera irregular en un puesto de comida. (Por Edgar Flores Maciel)