El desprendimiento de cuatro abanicos de un castillo pirotécnico provocó este domingo una explosión en la localidad de San Sebastián Xolalpa, municipio de Teotihuacán, en el Estado de México.

La explosión se registró cuando los pobladores participaban en la fiesta patronal en el campo de futbol de la localidad.

Personal de Protección Civil informa que el incidente provocó que 28 personas resultaran lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital.