Celebra el titular de la Profeco, Iván Escalante, la reducción en los precios de la canasta básica a partir de la firma del pacto con empresarios productores y distribuidores.

“Esta es la firma del PACIC que encabezó la doctora Sheinbaum en noviembre, el precio promedio de la canasta básica estaba en 886 pesos con 45 centavos, siempre por debajo de los 910 pesos, que es el acuerdo. Esta es la segunda firma, en mayo, estaba en 852 con 4; y de esta, 886, es decir, en noviembre del año pasado a agosto de este año, ha disminuido en 3.6 por ciento, lo cual también son buenas noticias”.

En el más reciente monitoreo de la Profeco, explica, la canasta básica más barata se vende en Villahermosa, Tabasco, en 774 con 90 en la tienda Chedraui; en cambio, la más cara en La Comer de Monterrey, Nuevo León a 936 con 45. (Por Arturo García Caudillo)