Por lo menos dos camionetas, presuntamente utilizadas para el robo de combustible, explotaron en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en el estado de Hidalgo, junto al poliducto Tuxpan–Tula, a la altura del kilómetro 262.

De acuerdo con reportes policiales, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar un fuerte estruendo y observar llamas, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil y corporaciones de seguridad.

Al acudir al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron dos unidades completamente calcinadas.