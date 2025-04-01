El Congreso de la Unión decretó que se reformaron diversas fracciones arancelarias correspondientes a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en sectores como: perfumería, cosméticos, jabones, preparaciones de limpieza y manufacturas de plástico.

A través del Diario Oficial de la Federación, se publicó este decreto en el que se modificaron las cuotas de la tarifa contenida en el artículo primero de dicha ley a partir del primero de enero de 2026.