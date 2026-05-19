Con la participación de mil 600 proveedores, 50 mil marcas y delegaciones de 70 países, inició en Expo Guadalajara la edición 2026 de Expo ANTAD, considerada una de las principales plataformas del sector retail en América Latina.

El presidente ejecutivo de ANTAD, Diego Cosío, destacó que el Mundial de Futbol podría impulsar el consumo y las ventas del sector comercial en México.

La asociación reportó crecimiento de 4 punto 8 por ciento en tiendas totales durante el primer trimestre del año y subrayó que actualmente genera cerca de un millón de empleos formales en el país.

Durante el encuentro también se analizaron tendencias como la hiperpersonalización y la integración entre experiencias físicas y digitales en el comercio.