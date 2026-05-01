La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, señaló que la paridad sustantiva aún no se alcanza en los gobiernos municipales de Jalisco, ya que 49 de los 125 municipios nunca han sido gobernados por una mujer.

Durante el foro “Paridad y representación política de las mujeres en gobiernos municipales”, autoridades electorales de distintas entidades analizaron acciones afirmativas para incrementar la presencia femenina en alcaldías.

Ramírez Höhne destacó que actualmente solo 49 municipios jaliscienses son encabezados por mujeres y defendió la reserva de ocho municipios para candidaturas exclusivamente femeninas rumbo al proceso electoral 2026-2027.

Consejerías electorales de Hidalgo, Morelos, Nayarit y Tlaxcala compartieron experiencias similares, donde medidas de reserva municipal han incrementado el número de presidentas municipales electas.