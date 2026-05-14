Expo Guadalajara reportó en 2025 una derrama económica histórica de 59 mil millones de pesos, 24 por ciento más que el año anterior, consolidándose como uno de los principales motores económicos de Jalisco.

Durante su primer informe de labores, José Andrés Orendáin de Obeso destacó que el crecimiento se logró gracias a una estrategia enfocada en internacionalización, sustentabilidad e infraestructura.

En 2025, el recinto realizó 491 eventos, entre exposiciones, congresos y encuentros corporativos, con la participación de más de 17 mil expositores y 2.2 millones de visitantes.

El directivo resaltó que por cada peso generado por Expo Guadalajara se producen 11.44 pesos en impacto económico para sectores como hotelería, transporte, comercio y turismo en la entidad.