El cantante de Coldplay, Chris Martin, anunció que Madonna, Shakira y BTS encabezarán el primer espectáculo de medio tiempo en una Final de la Copa Mundial de la FIFA.

El show se realizará el 19 de julio de 2026 durante la Final en el MetLife Stadium, en un formato inspirado en el Super Bowl de la NFL.

La FIFA informó que el evento apoyará el Fondo de Educación Global Citizen, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para impulsar el acceso de niños a la educación y al futbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el espectáculo unirá música, deporte y una causa social ante una audiencia mundial.