El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, confirmó que uno de los tres implicados pendientes de captura por el multihomicidio de una familia en Zapopan es un ex policía de ese municipio, con antecedentes por el delito de desaparición. Los otros dos señalados son policías activos del mismo municipio.

“Hay otro que es ex policía que ya no trabajaba en la policía de Zapopan, y este expolicía estuvo sujeto a una audiencia de imputación por desaparición”.

González de los Santos añadió que los tres involucrados son considerados objetivos prioritarios y ya se solicitó colaboración con autoridades de otros estados para su captura, además de confirmar la participación directa de los oficiales, tanto en el robo como en el asesinato múltiple. (Por Edgar Flores Maciel)