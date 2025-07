En medio de la polémica por la aprobación de incrementos a los cobros del SIAPA, por parte de la Comisión Tarifaria del organismo, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, declaró que a ella no le avisaron sobre la votación, menos que el representante del municipio votaría a favor.

“Yo soy muy transparente yo no tengo información de ese día cuando se votó. Incluso hablé con el representante para que me diera la información de lo que sucedió en esa sesión porque no se me proporcionó directamente y lo digo con toda claridad coincido con el gobernador por supuesto que se tiene que hacer una reingenieria profunda administrativa, técnica, estructural del SIAPA”.

Los representantes de Guadalajara y Zapopan en el SIAPA votaron a favor de los criticados incrementos tarifarios. (Por Gustavo Cárdenas)