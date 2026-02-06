El aguacate michoacano se apuntó otro triunfo en el marco del Súper Tazón, al incrementar en un 20 por ciento sus exportaciones hacia Estados Unidos.

De acuerdo a información proporcionada por Salvador Bustos, director comercial de Boka Foods, empacadora y exportadora del llamado `oro verde´, durante diciembre de 2025 y enero de 2026, se enviaron más de 130 mil toneladas de aguacate a la Unión Americana, exclusivamente para el consumo durante la celebración del Super Bowl.

Aseguró que, aunque las reglas del gobierno estadounidense para la exportación del aguacate son estrictas, pero se han sorteado cada uno de los requerimientos para que la fruta pueda ser exportada de forma oportuna para el evento deportivo.