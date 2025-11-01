Jalisco se enfrenta a un brote de sarampión que ha afectado la agenda escolar de los estudiantes en la entidad.

Tlaquepaque es el municipio con más casos confirmados, con 276 contagios registrados, según la Secretaría de Salud estatal.

Ante ello el aumento de casos, la Secretaría de Educación Pública, confirmó la suspensión de clases presenciales en dos estados para evitar un mayor número de contagios entre estudiantes.

Aguascalientes tomó medidas similares para combatir la propagación del virus.

Para esta entidad, la suspensión aplica en instituciones de educación básica, primaria y secundaria donde se hayan detectado casos; sin embargo, en dicha entidad no se estableció una fecha para el regreso a clases presenciales.